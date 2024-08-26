Москва, 26 августа, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Вопрос трудоустройства молодёжи всегда остаётся крайне актуальным, в том числе для России. Большинство молодых людей стремится найти достойную, хорошо оплачиваемую работу с комфортными условиями труда.

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«Глава государства отмечал, что в систему профобразования необходимо внедрять такие подходы, чтобы молодые люди были максимально готовы к началу трудовой карьеры. Чтобы у них было больше возможностей реализовать себя и в разных отраслях, и в разных регионах нашей страны. Это очень важно, поскольку именно выпускникам достаточно сложно сегодня найти работу. В связи с этим в нацпроект должны войти меры по развитию целевого обучения и производственных практик», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по новому нацпроекту «Кадры».

Ранее президент РФ Владимир Путин обращал внимание на необходимость укрепления связки всех уровней образования, от школы до вуза, и привлечения к этому процессу будущих работодателей. По словам главы государства, для ускорения экономического роста и развития страны в целом необходимо «работать на опережение».

«Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века», — подчеркивал президент.

Именно поэтому программы, направленные на эффективное трудоустройство молодых специалистов, очень востребованы в наши дни. Самые действенные из них определят на третьем Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи. Заявку на участие в нём различные организации, госкорпорации и индивидуальные предприниматели могут подать до 30 августа.

Заявки принимаются по семи номинациям, включающим основные критерии современного кадрового рынка — от трудоустройства особых категорий молодёжи до адаптации, сопровождения и построения карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества.

В поисках работы поддерживают вчерашних выпускников школ, колледжей и вузов и кадровые центры «Работы России». Сейчас они проходят модернизацию при поддержке национального проекта «Демография». Там для молодых людей проводят тренинги и консультации, профориентационные экскурсии, дни открытых дверей.

Кроме того, с помощью сервиса «Стажировки и практики» на портале «Работа России» студенты могут найти место для прохождения практики. Также на сайте собраны все предложения о целевом обучении, это позволяет молодёжи заранее получить гарантию дальнейшего трудоустройства. Такой формат значительно упрощает процесс поиска не только учащимся, но и работодателям. И эффективность целевого обучения подтверждает растущее по всей стране количество подписанных договоров.

К примеру, предприятия и организации Ярославской области заявили о готовности к заключению 1,8 тысячи целевых контрактов.

«Из-за дефицита специалистов огромное количество работодателей заинтересованы в сотрудничестве с образовательными учреждениями. Благодаря механизму целевого обучения нам, представителям компаний, проще будет получить в недалекой перспективе обученные квалифицированные кадры», — отмечает специалист по работе с персоналом Ростовского оптико-механического завода Екатерина Степанова.

Предоставить целевикам рабочие места в сферах образования, здравоохранения, промышленного производства, сельского хозяйства готовы более 300 ярославских организаций.

«Наша компания возлагает большие надежды на такой инструмент, как целевое обучение, с помощью которого мы надеемся в будущем решить вопрос кадрового дефицита и сформировать потенциал квалифицированных специалистов», — сообщила глава департамента подготовки кадров «Р-Фарм» Екатерина Репкина.

А в Чувашии уделяют особое внимание профориентации подростков. Так, в центрах «Работа России» республики работает программа трудоустройства подростков от 14 до 18 лет на период летних каникул.

К примеру, в агрофирме «Куснар» нашли работу пятеро подростков. Девочки работают в столовой кухонными работниками, а мальчики помогают в период уборки зерновых культур в качестве подсобных рабочих.

«Это мой первый опыт работы, и он мне очень нравится. Я рада, что могу заработать деньги на карманные расходы», — рассказала ученица Чуманкасинской школы Дарья Васильева.

Всего в 2024 году в Чувашии предусмотрено трудоустройство более 15,3 тысячи подростков. В числе самых популярных видов профессий для детей — озеленитель, помощник-переплетчик, младший воспитатель и рабочий зеленого строительства.

Санкт-Петербургский колледж управления и коммерации

Практику погружения молодёжи в профессию внедрили в Санкт-Петербургском колледже управления и коммерции. Его студенты уже работают на предприятиях Северной столицы. Так, 10 студентов трудоустроились в сектор радиоэлектроники, группу информационной безопасности, сектор инновационного развития и внедрения, механическое производство завода «Северный пресс».

«Они знакомятся с производством, понимают, что такое завод, раскрывают свой потенциал. В дальнейшем, при выборе своей профессиональной деятельности, они будут знать, что их ожидает на предприятии. Для нас как для работодателей это хорошо тем, что к нам придут молодые специалисты уже с опытом», — говорит глава службы управления персоналом «Северного пресса» Наталия Алексеева.

Ещё семеро подростков работают в одном из сборочных цехов завода «Волна».

«Надеемся, что после окончания учебы ребята выберут наше предприятие и продолжат свое профессиональное развитие. Мы заинтересованы в молодых специалистах», — сказал начальник отдела комплектования и обучения завода Сергей Михайленко.

В помощи с трудоустройством часто нуждается и молодежь, уже получившая дипломы вузов и колледжей. В Липецкой области для этого внедряется пилотный проект «Патронаж. Кадры». В нём за каждым выпускником закрепляют консультанта, сопровождающего его в течение всего процесса — от создания резюме до момента трудоустройства. Специалист подбирает вакансии в соответствии с профессией и индивидуальными запросами. Также можно получить консультацию через чат-бот.

«В этом году в области 10 тысяч выпускников, 90% из них подключены к сервису «Патронаж. Кадры». Мы не делали исключений ни для одного учебного заведения, все они участвуют в проекте в равной степени», — говорит вице-губернатор региона Ольга Белоглазова.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» призван содействовать поддержке семей с детьми, активному долголетию, здоровому образу жизни и трудоустройству. По нацпроекту в России проводится комплексная модернизация службы занятости. Благодаря ей в стране не только появляются современные кадровые центры, но и ведётся переобучение специалистов — подготовка карьерных и кадровых консультантов.

Сегодня в России работает более 600 современных кадровых центров, а к концу года их будет уже 900 — это каждый третий центр занятости населения. В следующем году к комплексной модернизации присоединятся еще 18 регионов. Вся инфраструктура будет полностью обновлена в 2028 году при поддержке нового нацпроекта «Кадры».