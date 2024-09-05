Буэнос-Айрес, 6 сентября, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Россия призывает власти Аргентины избегать однобоких суждений относительно украинского конфликта. Об этом в четверг, 5 сентября, заявили в посольстве РФ в южноамериканской республике.

RonnyKA Флаг Аргентины

«Призываем аргентинскую сторону воздержаться от… однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и объективно оценивать происходящее», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства.

Соответствующее заявление российские дипломаты сделали в связи с комментарием аргентинского министерства иностранных дел от 4 сентября относительно удара Вооружённых сил России по учебно-тренировочному центру украинских войск в Полтаве.

В посольстве подчеркнули, что упомянутый объект является легитимной военной целью, поскольку там под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка в том числе операторов БПЛА, которые украинские войска ежедневно применяют для ударов по территории России и атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Министерства обороны России подтвердило, что российские военные нанесли высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей ВСУ. Сообщалось, что в результате удара ликвидировано более 300 украинских боевиков и иностранных инструкторов.