Харьков, Украина, 5 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. В Харькове прозвучал взрыв. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило украинское издание «Общественное».

Global Look Press

«В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — говорится в публикации.

Также сообщается, что в Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по Харьковской области. При этом ведомство неоднократно подчёркивало, что российская армия атакует только военные цели или объекты, которые работают на ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» по объектам украинского ВПК во Львове. Были атакованы предприятия, на которых выпускали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для ВСУ.

Днём ранее российские войска нанесли высокоточный удар по военному учебному центру в Полтаве. Местные жители сообщили, что после этого в городской морг привезли 760 тел, при этом в реальности погибших среди украинских военных может быть ещё больше.