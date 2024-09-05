Купянск, Украина, 5 сентября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) возобновили насильственную эвакуацию людей из Купянского района Харьковской области. Об этом 5 сентября заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.

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«В случае отказа от эвакуации украинские власти проводят отключения абонентов от коммунальных услуг: подачи газа, водоснабжения и электричества, а также отказывают в предоставлении гуманитарной помощи», — отметил Лисняк на пресс-конференции.

По его словам, появилась информация, что в скором времени по маршруту Купянск — Харьков прекратят курсировать автобусы.

Подобные действия украинских военных Лисняк связал со стремлением убрать из Купянска возможных свидетелей мародёрства и разграбления магазинов бойцами ВСУ в преддверии прихода российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа на Украине приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из 14 подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов ДНР. Позднее зону принудительной эвакуации расширили. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что принудительная эвакуация детей с родителями и их опекунами будет организована почти в 30 населённых пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин.

В мае жители Харьковской области, отказывающиеся эвакуироваться, пожаловались на давление со стороны военных ВСУ. По словам Лисняка, эвакуированный житель села Гатища рассказал, что за два дня до освобождения населённого пункта украинские военные отобрали у него паспорт и сказали, что при отказе от эвакуации он будет лишен социальных выплат.