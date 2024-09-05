Берлин, 5 сентября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Полиция Германии рассматривает инцидент со стрельбой рядом с генконсульством Израиля в Мюнхене как теракт, сообщает 5 сентября Focus-online.

Кадр из видео

«Следователи предполагают попытку теракта», — говорится в материале.

После стрельбы возле израильского консульства в Мюнхене Австрия усилила меры безопасности.

Утром 5 сентября в районе израильского генконсульства в Мюнхене прогремели выстрелы. Полиция оцепила район, сообщив, что мужчина открыл стрельбу по посту правоохранителей. Он стрелял из длинноствольного оружия. Силовики сообщили, что ранили мужчину ответным огнём.

Позднее сообщалось, что молодой человек, который обстрелял полицейских у консульства Израиля в Мюнхене, был ликвидирован.

Полицейские установили, что нападавшему было 18 лет. Он проживал в Зальцбурге и недавно переехал в Германию. Ранее молодого человека привлекали по делу о распространении пропаганды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но оно было прекращено, и молодой человек остался на свободе.