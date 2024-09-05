Мюнхен, Германия, 5 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Молодой человек, который утром 5 сентября обстрелял полицейских у консульства Израиля в Мюнхене и был ликвидирован ответным огнём силовиков, был экстремистом, сообщил Spiegel.

Global Look Press/Matthias Balk

Полицейские установили, что застреленному было 18 лет. Он проживал в австрийской федеральной земле Зальцбург, недавно переехал в Германию и уже был известен органам безопасности как исламист, сообщило издание. Ранее его привлекали по делу о распространении пропаганды ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), но оно было прекращено, и молодой человек остался на свободе.

Как сообщало ИА Регнум, утром в центре Мюнхена в районе израильского генконсульства прогремели выстрелы. Полиция оцепила район, сообщив, что мужчина открыл стрельбу по посту правоохранителей. Он стрелял из длинноствольного оружия. Силовики сообщили, что ранили мужчину ответным огнём.

МИД Израиля сообщил, что генконсульство Израиля 5 сентября закрыто в память о жертвах теракта 1972 года. Палестинские экстремисты 52 года назад убили в Мюнхене двух человек и захватили девять в заложники во время летней Олимпиады. Заложники в ночь на 6 сентября были убиты во время попытки силовиков освободить их.