Москва, 5 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд приговорил к 12 годам колонии бывшего главу Транснационального банка Сергея Кононова за хищение, сообщил 5 сентября Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

ТАСС/Петр Ковалев

«Кононов Сергей Борисович признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), одного преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»)», — говорится в сообщении.

Кононову назначили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также приговорил помощника Кононова Романа Швеца к 6,5 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишению свободы сроком на 4 года. Ззаместителя начальника клиентского отдела банка Елену Пантелееву суд приговорил к 5 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Таким образом, Замоскворецкий суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего хоккеиста Александра Радулова на сумму более 1,6 млрд рублей.

По информации издания «Известия», Радулов в течение 10 лет переводил все заработанные деньги на счета Транснационального банка, которым до лишения лицензии руководил Кононов. На банковском счёте спортсмена на момент отзыва у банка лицензии было около $20 млн (1,5 млрд рублей). Между Кононовым и хоккеистом действовала договоренность, что в случае возможных неприятностей банкир предупредит Радулова, чтобы тот успел забрать деньги. Однако о том, что банк лишают лицензии, хоккеист вовремя не узнал.