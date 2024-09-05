Москва, 5 сентября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летним юбилеем информационное агентство «Интерфакс». Соответствующую телеграмму 5 сентября разместила пресс-служба Кремля.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Сегодня «Интерфакс» — один из признанных лидеров отечественного и мирового медиарынка, объединяющий большой, сплочённый творческий коллектив — корреспондентов, редакторов, переводчиков, специалистов инфокоммуникационных технологий», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что созданный в 1989 году «Интерфакс» стал первым в стране независимым информационным агентством и занял важное место в истории современных российских СМИ.

По словам Путина, отрадно видеть профессионализм сотрудников и любовь к журналистскому делу, а также поддержание традиций, заложенных старшими товарищами.

Отдельно российский лидер выделил работу агентства по подготовке начинающих журналистов. «Интерфакс» учит будущих профессионалов творчески и ответственно подходить к поставленным задачам. Благодаря такому отношению агентство составляет достойную конкуренцию для зарубежных коллег, подчеркнул Путин.

Он также передал тёплые признания ветеранам «Интерфакса».

История «Интерфакса» началась в 1989 году с выпуска бюллетеней новостей на русском и английском языках. В первые пять лет агентство развивалось, делая упор на общественно-политические новости. Со временем повестка стала смещаться в сторону экономической и финансовой тем. Широкую известность на Западе «Интерфаксу» принесло освещение путча 1991 года в Москве, многих других событий, приведших к распаду СССР. В современный период группа объединяет подразделения, находящиеся во всех федеральных округах России и республиках бывшего СССР. Также имеются отделения за рубежом.