Стерлитамак, Башкирия, 5 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. В городе Стерлитамаке в Башкирии трое студентов выпали из окна в ходе квеста. Об этом 5 сентября сообщила прокуратура региона.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отмечается, что вечером 31 августа группа молодых людей пришла на развлекательную игру, проходившую в помещении здания по ул. Комсомольской.

«В процессе выполнения заданий трое участников выпали из окна второго этажа и получили различные травмы, двое из них госпитализированы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что действиям организатора мероприятия дадут правовую оценку, в том числе по обеспечению безопасных условий. При наличии оснований будет решён вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 июля в Махачкале в комнате для прохождения квестов произошёл пожар, жертвами которого стали две посетительницы. Одна из погибших — 19-летняя студентка.

Проводившего квест 18-летнего аниматора задержали 22 июля. На допросе он рассказал, что во время прохождения посетителями заданий поджёг перчатку, чтобы напугать одну из участниц. В помещении, где находилась ёмкость с бензином, вспыхнул пожар.

В результате девушки скончались, сильные ожоги получил ещё один участник квеста. Молодого человека госпитализировали. Позднее в ходе расследования выяснилось, что в квесте участвовал ещё один аниматор — 17-летний молодой человек, 24 июля его задержали.