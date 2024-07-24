Махачкала, 24 июля, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Силовики задержали второго аниматора квест-комнаты «Дом ужасов» в Махачкале, где в ночь на 22 июля погибли две девушки, сообщили 24 июля в пресс-службе управления СК РФ по Дагестану.

СКР по РД

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время проведения квеста в развлекательном заведении в Махачкале, в результате чего две девушки погибли и один местный житель получил ожоги, задержан второй аниматор», — сообщили в ведомстве.

Аниматора допросили в качестве подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 июля в подвальном помещении на улице Расула Гамзатова в Махачкале вспыхнул пожар. Как выяснилось, в подвале дома проходил квест, в ходе которого загорелась ёмкость с бензином. В результате две участницы квеста сгорели и ещё один молодой мужчина получил сильные ожоги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в рамках которого допросили игрока КВН Гусейна Ибрагимова, который, предположительно, является владельцем квест-комнаты. После допроса его отпустили.

Затем задержали 18-летнего аниматора, который проводит квест. Он рассказал на допросе, что одна из погибших была прикована к стулу. По его словам, он полил её бензином и поджог перчатку, чтобы напугать участницу. Но оказалось, что горючей жидкости на девушке было слишком много, огонь перекинулся на неё.

Также выяснилось, что в квесте принимал участие ещё один аниматор — 17-летний молодой человек.