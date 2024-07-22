Махачкала, 22 июля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. В Махачкале в комнате для прохождения квестов произошёл пожар, погибли две посетительницы заведения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управление СК РФ по Дагестану.

Иван Шилов ИА REGNUM

По версии следствия, огонь в подвальном помещении строения по улице Расула Гамзатова, где проводили квесты, вспыхнул около двух часов ночи 22 июля.

«Предположительно, возгорание произошло в результате воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате две посетительницы заведения от полученных ожогов скончались. Как уточнил заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомед Ахмедов, девушки поступили в медучреждение ночью. Одна скончалась сразу, другая сегодня утром, добавил врач.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным, одна из погибших ― 19-летняя студентка. Также, предположительно, владельцем квест-комнаты является игрок КВН, член сборной Дагестана Гусейн Ибрагимов. После допроса его отпустили.

Республиканская прокуратура организовала проверку и взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара в квест-комнате.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля в Москве девятилетняя девочка во время прохождения квеста провалилась в открывшуюся нишу. Это произошло в одном из торговых центров на улице Автозаводской. Девочка получила телесные повреждения. Симоновская межрайонная прокуратура провела проверку инцидента, по результатам которой следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В Москве 1 февраля возбудили уголовное дело в отношении аниматоров квеста, которые перестарались и фактически избили одного из подростков. Медицинская помощь потребовалась 15-летнему школьнику после того, как актёры слишком сильно «запинали» ребёнка. Мальчику стало плохо после квеста, он едва смог подняться с кровати. Его доставили в травмпункт.

22 июня в Центральном округе Москвы загорелся фитнес-клуб «СССР». Возгорание возникло в здании в Шмитовском проезде в доме 16, с. 2. По словам источника ИА Регнум, задымление зафиксировали на первом этаже клуба, где располагаются раздевалки. Администрация заведения эвакуировала посетителей и сотрудников. Огонь оперативно потушили на площади 20 кв. м.