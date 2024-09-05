Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

Panoramic/Global Look Press

Медведев пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника четыре эйса, одна двойная ошибка и пять брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале Синнер сыграет с британским теннисистом Джеком Дрэйпером.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа Даниил Медведев прокомментировал допинговый скандал вокруг Синнера. По его словам, в этом деле никто не знает точной правды, кроме самого итальянского спортсмена, его команды и, возможно, независимого трибунала.

Ранее Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Проба теннисиста от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней. Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки. По его словам, тот обрабатывал рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.