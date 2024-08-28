Москва, 28 августа, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал допинговый скандал первой ракетки мира Янника Синнера, представляющего Италию.

Ryan Remiorz/Global Look Press Янник Синнер

«Моя точка зрения такова: только он знает, что именно произошло. Поэтому мы не можем ничего знать. Никто не знает точной правды, кроме него и его команды и, возможно, независимого трибунала», — передаёт его слова издание The Tennis Letter в социальной сети X.

Как сообщало ИА Регнум, Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней. Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки. Тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

Ранее каноистку из Польши Дороту Боровскуюдопустили до участия в летних Олимпийских играх в Париже после проваленного допинга-теста. По словам спортсменки, клостебол содержался в лекарстве, используемом для лечения травм её собаки.