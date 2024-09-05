Москва, 5 сентября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. ДТП с участием двух автобусов произошло на Дмитровском шоссе в районе дома 59, к.1, сообщил источник ИА Регнум.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В результате пострадала беременная женщина», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, медики осматривают пострадавшую.

Два автобуса следовали по маршрутам Т57 и 677 соответственно. Перекрыли движение в центр по двум полосам из трёх.

Как сообщало ИА Регнум, электробус 3 сентября попал в ДТП на Преображенской площади в Москве. По предварительной информации, водитель электробуса 604-го маршрута не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части. В аварии никто не пострадал.

В Лефортовском тоннеле в Москве 31 августа столкнулись четыре автомобиля. Это привело к затруднению движения на дороге, были заняты две полосы из трёх. О пострадавших в ДТП не сообщали.