Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Сейчас по всей России установлено почти 750 тыс. терминалов, поддерживающих сервис «Оплата улыбкой». До конца этого года их будет насчитываться не менее 1 млн, сказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в ответ на вопрос ИА Регнум на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, за такой технологией — большое будущее.

Пресс-служба «Сбера» Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

«Сегодня многие имеют возможность оплатить улыбкой. Операция длится буквально две-три секунды. Мы видим, что сегодня этим сервисом пользуется всё больше и больше людей. Им это нравится, это очень доступно и надёжно», — добавил он.

Зампред Сбербанка также подробнее остановился на технологии биометрии. По его словам, ни одна страна в мире не продвинулась так далеко по качеству и точности в развитии этого инструмента, как Россия. Он подчеркнул: главное внимание при этом уделяется надёжности.

«Мы не зафиксировали ни одного успешного для мошенников случая за время использования биометрии на своих терминалах. Это говорит о высочайшем уровне надежности этих инструментов», — отметил Станислав Кузнецов.

Пресс-служба «Сбера» Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

При этом заявления о том, что биометрия может стать инструментом слежки, абсолютно непрофессиональны, резюмировал представитель «Сбера».