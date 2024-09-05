Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Более 5,5 трлн рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в специальный административный район (САР) острова Русский. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Софья Сандурская/ТАСС

«Создан специальный административный район на острове Русский <…> этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 трлн рублей», — заявил российский лидер.

Как уточнил глава государства, резидентами САР стали более ста компаний.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Путинподписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс для повышения привлекательности специальных административных районов России для перевода бизнеса в российскую юрисдикцию. Документ направлен на совершенствование налогообложения международных холдинговых компаний, зарегистрированных в специальных районах на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).