Владивосток, 5 сентября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. На территории Украины присутствуют инструкторы из разных стран, занимающиеся тренировкой бойцов украинских формирований и принимающие участие в боевых действиях на стороне Киева. Об этом 5 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mykhaylo Palinchak/Global Look Press

Представитель Кремля уточнил, что российской стороне доподлинно известно о нахождении на территории Украины инструкторов из самых разных стран мира.

«[Они] принимают участие непосредственно в боевых действиях, принимают активное участие в подготовке и тренировке украинских военных», — сказал он в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ)

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Минобороны РФ сообщило о высокоточном ударе по учебно-тренировочному центру украинских формирований в Полтаве. Отмечалось, что в нём иностранные инструкторы готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 27 августа рассказал об ударе по месту размещения иностранных инструкторов украинских боевиков в Кривом Роге. По его словам, медики вывезли оттуда около 15 англоязычных раненых.