Владивосток, 5 сентября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Специальные условия по эквайрингу предложил «Сбер» новым корпоративным клиентам. О них рассказал на IX Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

По словам зампреда правления «Сбера», если оплата пройдёт по QR или биометрии, ставка по эквайрингу составит всего 0,3%. Если же покупатель оплатит покупку на терминале банковской картой — 1%. Низкая ставка будет действовать шесть месяцев при обороте по эквайрингу до 300 тыс. рублей. Как только оборот превысит эту цифру, всё, что свыше, будет рассчитываться по стандартным тарифам.

Такую скидку предоставят клиентам банка, заключившим договор на эквайринг на условиях публичной оферты со счетом зачисления выручки в «Сбере» с 1 сентября 2024 года до 31 августа 2025 года.

«Наши новые терминалы позволяют принимать оплату любыми способами — картами, биометрией, по QR-коду, через SberPay или СБП», — отметил Анатолий Попов. Он сообщил, что сейчас каждый третий терминал в стране уже принимает оплату «улыбкой».

«Мы видим интерес к новым методам оплаты у самих покупателей», — отметил зампред правления «Сбера». Так, более 30 млн физлиц в «Сбере» сдали биометрию и могут оплачивать покупки, даже если у них с собой нет ни карты, ни смартфона. Попов выразил уверенность, что предложение «Сбера» поможет ещё больше популяризовать технологию и «станет для российского ретейла еще одним шагом в эру цифровизации».