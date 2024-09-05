Владивосток, 5 сентября, 2024, 07:31 — ИА Регнум. В третий день Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке «Сбер» подписал четыре соглашения с правительствами регионов Дальневосточного федерального округа. Церемония состоялась на стенде «Сбера».

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

В первую очередь было заключено соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Социальная карта» Амурской области. К подписанию были приглашены глава «Сбербанка» Герман Греф и губернатор региона Василий Орлов.

Затем был подписан договор о взаимодействии в области ИТ с главой республики Бурятия Алексеем Семеновым. Третье соглашение Герман Греф заключил с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном. В конце был подписан документ о стратегическом партнерстве с Камчатским краем, направленном на развитие регионального потенциала. Губернатор субъекта Владимир Солодов после заключения соглашения поблагодарил Германа Грефа и подарил ему памятную медаль в честь 170 лет обороны Петропавловска-Камчатского.