Москва, 4 сентября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновлённый лечебный корпус городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева на Лобненской улице в Северном административном округе. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба главы города.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

«В клинике имени В. В. Вересаева мы в 2022 году запустили первоклассный флагманский центр, в 2023 году открыли после реконструкции первый лечебный корпус, в этом году второй лечебный корпус», — сказал он.

Собянин добавил, что в следующем году в больнице реконструируют здание, где размещены женский центр здоровья и родильный дом. После этого комплексную модернизацию учреждения можно будет считать завершённой.

Мэр отметил, что власти Москвы продолжают проводить кардинальную модернизацию столичных больниц.

Семиэтажное здание второго корпуса ГКБ имени Вересаева построили в 1972 году. Его реконструкцию начали в июле 2023 года. В подразделении после обновления разместили 275 коек для пациентов.