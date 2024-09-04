Москва, 4 сентября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Отец знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова Александр умер на 92-м году жизни. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба хоккейного клуба ЦСКА.

ХК ЦСКА

«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб», — отмечалось в сообщении.

Клуб принёс соболезнования родным и близким Александра Фетисова, добавив, что команда и персонал скорбят вместе с ними.

Вячеслав Фетисов дважды становился олимпийским чемпионом, на его счету множество побед на чемпионатах Европы и мира.

Ранее, 3 сентября, скончался двухкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера хоккейного клуба «Нью-Джерси Девилз» Владимир Буре, отец хоккеистов Валерия и Павла Буре. Несколько недель назад 73-летнего мужчину госпитализировали в одну из клиник Майами из-за сердечного приступа. До этого он перенёс инсульт.