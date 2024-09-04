Майами, США, 4 сентября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Четырёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию и дважды обладатель Кубка Стэнли в качестве тренера хоккейного клуба «Нью-Джерси Девилз» Владимир Буре скончался в Майами на 74-м году жизни во вторник, 3 сентября. Об этом сообщила жена его сына Павла Буре Алина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча за упокой

«Ты навсегда в нашем сердце, ты лучший навсегда», — написала она на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Несколько недель назад Владимира Буре госпитализировали в одну из клиник Майами из-за сердечного приступа. До этого он перенёс инсульт.

В течение профессиональной спортивной карьеры Владимир Буре становился серебряным и трижды бронзовым призёром Олимпийских игр по плаванию. В 1970 году он выиграл чемпионат Европы в Барселоне в эстафете. В 1973 и 1975 годах становился обладателем серебряных медалей чемпионатом мира.

Его сыновья Павел и Валерий Буре нашли признание в хоккее. Павел Буре выступал за ЦСКА, «Ванкувер Кэнакс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а в составе сборной СССР в 1990 году становился победителем чемпионата мира. В 2012 году был включён в Зал хоккейной славы. Валерий Буре становился серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр.