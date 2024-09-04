Владивосток, 4 сентября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Дальний Восток обладает значительным потенциалом для привлечения инвестиций. Российские власти не раз отмечали важность развития территории. Каждый год прорабатываются новые меры поддержки предпринимателей, улучшаются условия для компаний, создаются новые проекты. Так, на острове Русский начинается строительство общественно-делового центра, в который будет входить IT-кластер. ИА Регнум узнало о перспективах проекта и инвестициях в Дальневосточный федеральный округ.

Пресс-служба «Интерроса» Расширяя границы: как на острове Русский развивают деловую инфраструктуру

Деловой климат

Российские компании продолжают инвестировать в развитие бизнеса на Дальнем Востоке. В рамках курса на деофшоризацию в стране созданы специальные административные районы (САР). Один из них функционирует на острове Русский в Приморском крае. На этой территории предусмотрен гибкий режим налогового и валютного регулирования для организаций, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую.

Число резидентов САР на острове Русский уже превысило 100 компаний, вместе с этим в регионе появляется необходимость в современной деловой инфраструктуре. Так, на острове начался первый этап работ по возведению общественно-делового центра класса «А» — проекта компании «Интеррос», в строительство которого будет вложено более 4,5 млрд рублей. Соинвестором проекта выступает «ТКС-Холдинг», головная структура «Т-Банка».

Пресс-служба «Интерроса» Расширяя границы: как на острове Русский развивают деловую инфраструктуру

«Интеррос» зарегистрировался в САР в Приморском крае еще в 2021 году. И тогда же в сотрудничестве с Минвостокразвития учредил венчурный фонд «Восход» для поиска перспективных технологических стартапов. Теперь же компания взялась за создание центра, который будет выполнять две функции — обеспечит резидентов специального административного района офисными пространствами и станет местом притяжения и общественным пространством для горожан, студентов Дальневосточного федерального университета и гостей Владивостока. Центр также позволит создать новые рабочие места.

Кроме того, проект предоставит резидентам САР IT-кластер. Бизнес, технологии и образовательные учреждения будут объединены на базе одного центра, благодаря чему будет организована среда для разработчиков и перспективных стартапов. Причем IT-кластер даст возможность создать научные лаборатории, компьютерные классы и холлы для выставок. И он позволит увеличить отчисления в бюджет региона и создаст благоприятные условия для переезда сотрудников из других городов.

Создание экономической зоны на острове Русский можно оценить позитивно, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Дальневосточный регион занимает 40% территории РФ, и президент России Владимир Путин, а также первые лица страны отдают первостепенное значение развитию этого региона, в том числе значимым является создание интеллектуальных продуктов на острове.

«Исходя из риторики, как подается [создание центра], конечно, это позитивное направление», — сказал эксперт, добавив, что главное — это развитие технологий, вложение в человеческий капитал. Он отметил, что также важно, что это увеличивает и улучшает компетенции и знания людей. «И мне представляется, что если создавать такие кластеры, то тогда мы будем делать технологические прорывы. Ведь то, что нам нужно сегодня, — именно технологические прорывы», — подчеркнул экономист.

Ставка на Восток

Из-за разворота экономики в азиатском направлении Дальний Восток приобрел особую значимость для российских компаний. С каждым годом растет объем инвестиций. В том числе благодаря господдержке на Дальнем Востоке реализуется почти 3 тыс. новых инвестиционных проектов и вложено более 4 трлн рублей, отметил в интервью «Российской газете» вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Созданы новые предприятия, рабочие места, привлечены дополнительные налоговые поступления в регионы, средства для улучшения социальной инфраструктуры и качества жизни людей.

При этом в настоящее время реализуется национальная программа развития Дальнего Востока, согласно которой в экономике дальневосточного региона до 2035 года должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест. Этой цели возможно достичь в том числе с ростом общих инвестиций, привлечением предпринимателей, с открытием новых компаний.

Вливание инвестиций происходит и в туристической отрасли региона, где планируется создание новых популярных локаций и обустройство специальных троп для путешественников. В том числе на Дальнем Востоке реализуется один из крупных российских проектов — кластер международного уровня «Парк «Три вулкана». Он охватывает горный, горнолыжный, бальнеологический, круизный и экспедиционный туризм и создается в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке корпорации «Туризм.РФ». Ключевым его инвестором выступает «Интеррос».

Привлечение средств влияет и на развитие инфраструктуры в целом. Однако также инвестиционная активность позволяет улучшить и качество жизни россиян на Дальнем Востоке.