Владивосток, 4 сентября, 2024, 09:11 — ИА Регнум. «ТКС-Холдинг» — головная структура «Т-Банка» — выступит ключевым соинвестором проекта компании «Интеррос» по созданию на о. Русский современного Делового центра класса «А» для резидентов Специального административного района (САР). Об этом сообщил на полях IX Восточного экономического форума глава холдинга Алексей Малиновский.

Остров Русский

«В плотном взаимодействии с компанией «Интеррос», обладающей богатой экспертизой в девелопменте, мы намерены реализовать стратегический проект для дальнейшего выстраивания качественной современной деловой инфраструктуры на острове Русский для международных компаний-лидеров», — рассказал Алексей Малиновский.

Многофункциональный бизнес-центр станет первым шагом развития деловой среды в Приморском САР по международным стандартам, а также обеспечит резидентов САР офисными пространствами и станет местом притяжения для горожан, студентов Дальневосточного федерального университета и гостей Владивостока.

Площадь комплекса составит 13,1 тыс. кв. м и обеспечит около 1000 рабочих мест. Кроме общественной зоны и офисных блоков с конференц-залом, деловой центр будет включать видовой ресторан с панорамой-360, апартаменты, открытую благоустроенную территорию и IT-парк.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 4,6 млрд руб.