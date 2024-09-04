Белград, 4 сентября, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Сербии Братислав Гашич опроверг информацию о том, что контракт с французской компанией Dassault Aviation на приобретение 12 самолётов Rafale предполагает отказ от истребителей МиГ-29 и их передачу Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 3 сентября на официальном сайте правительства страны.

МиГ-29

«Министр обороны в правительстве республики Братислав Гашич опроверг ложную информацию, переданную некоторыми отечественными и региональными СМИ, о том, что контракт… якобы содержит пункт о передаче МиГ-29 Франции и их последующей поставке Украине», — говорится в заявлении.

По словам главы оборонного ведомства, Сербия не намерена отказываться от советских и российских истребителей. Гашич также подчеркнул, что Белград располагает 14 модернизированными МиГ-29, которые будут оставаться на вооружении по меньшей мере в течение ближайших нескольких лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил, что Белград решил приобрести истребители у Франции, а не у России, поскольку в сложившихся условиях присутствие российских военных в Сербии является невозможным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Сербии приобрести 12 французских истребителей Rafale, указал, что любое государство при принятии подобные решений руководствуется «экономическими и иными» соображениями.