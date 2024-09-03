Киев, 3 сентября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Начальника штаба командования Силами беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого отстранили от исполнения обязанностей на время проведения в его отношении проверки из-за якобы связей с Россией. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в генеральном штабе ВСУ.

Mil. gov. ua

«Принято решение о проведении дополнительной проверки органами СБУ начальника штаба командования силами беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение принял главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как сообщала член комитета Соломия Бобровская, проверка в отношении Гладкого связана с подозрениями о якобы его связях с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей отдела департамента безопасности агентства оборонных закупок министерства обороны страны Виталия Черненко. Сообщалось, что чиновника задержали во время его попытки получения взятки от лиц, заинтересованных в давлении на сотрудников бюро экономической безопасности Украины, расследующих уголовное дело в отношении их компании.

12 августа на Украине задержали заместителя главы министерства энергетики страны по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долларов. По информации украинских СМИ, задержанным является Александр Хейло, которого на тот момент уже отправили в отставку.