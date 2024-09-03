Луганск, 3 сентября, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Памятные акции прошли в Луганской Народной Республике 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом. Глава региона Леонид Пасечник напомнил, что траурную дату приурочили к годовщине трагедии в Беслане, когда 20 лет назад террористы захватили заложников в школе № 1.

Пресс-служба администрации ЛНР

«От рук террористов, которые на школьной линейке захватили в заложники более 1100 учеников и педагогов, погибли свыше 300 человек. Большинство из них — дети», — написал он в Telegram-канале.

Пасечник с сожалением отметил, что список жертв терактов увеличивается каждый год. В 2024 году вооружённые бандиты напали на подмосковный «Крокус Сити Холл», а в Белгороде ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, из-за чего обрушился целый подъезд. Также украинские боевики атаковали жителей приграничных районов Курской области.

«И конечно, постоянные обстрелы киевскими террористами городов и сёл Донбасса, которые продолжаются более 10 лет. Массовые смерти ни в чём не виновных людей, слёзы, кровь, страх — россияне никогда не смогут простить всё это», — подчеркнул глава ЛНР.

Он также назвал сплочённость и веру в торжество справедливости главным оружием против терроризма.

В луганском храме в честь иконы Божией Матери «Умиление» 3 сентября собрались представители властей ЛНР, молодёжных общественных организаций и сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Заместитель руководителя администрации главы республики Олег Черноусов также вспомнил жертв терактов за последние десятилетия.

«Конечно, то, что происходит в нашей республике уже не первый год — неоднократные обстрелы киевскими террористами наших городов и сёл, массовая гибель мирных жителей Луганщины. Это невозможно забыть», — процитировала его газета «Республика».

3 сентября в Луганском кадетском корпусе состоялся телемост с Москвой. Для воспитанников провели информационный урок, посвящённый трагическим событиям в Беслане. В мероприятии участвовали обучающиеся 10-го класса, представители Росгвардии и воспитанники Московского президентского училища войск национальной гвардии России.

«Офицер спецназа с позывным Скиф рассказал ребятам о своём боевом пути, уделив особое внимание участию в операциях по борьбе с террористическими формированиями на территории Северо-Кавказского региона», — сообщили в Telegram-канале Луганского кадетского корпуса.

Как передавало ИА Регнум, в Беслане 1 сентября началась трёхдневная вахта памяти по погибшим в результате захвата заложников в школе № 1 в 2004 году. Траурную церемонию начали во дворе той же школы. В ней после трагедии создали Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма.

3 сентября 2004 года в захваченном террористами здании на третий день раздался взрыв, силовики начали освобождать заложников. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Кроме того, погибли 10 сотрудников ФСБ и двое работников МЧС.