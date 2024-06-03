Лондон, 3 июня, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Потери украинской армии носят ужасающий характер, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

David Young/dpa/Global Look Press

Он не исключил, что если текущие темпы выбывания личного состава ВСУ сохранятся, то к концу 2024 года число погибших и раненых бойцов в украинской армии превысит количество военных, оставшихся сражаться. Эксперт отметил, что уже сейчас численность киевских войск в два раза меньше требуемых показателей.

Из-за этой ситуации, по словам Меркуриса, командование ВСУ отправляет в бой бойцов, которые обучались военному делу всего несколько дней. Аналитик добавил, что Запад заставляет Киев мобилизовать молодых людей, чтобы восполнить потери.

Он предположил, что скоро в армию на Украине начнут забирать стариков.

Как сообщило ИА Регнум, ранее Минобороны РФ представило рассказ военнослужащего добровольческого корпуса Южной группировки войск Вооружённых сил России с позывным ВВ. Боец отметил, что добровольцы, вошедшие в состав ВСУ в начале спецоперации, уже почти полностью выбиты в ходе боевых действий.

Он добавил, что те военные, которые только поступили на передовую, подготовлены значительно хуже, поскольку командование в Киеве сократило до минимума время на их подготовку.

В начале мая экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что подразделения ВСУ на наиболее тяжёлых участках фронта, в частности в зоне наступления российских войск, испытывают критическую нехватку личного состава. По его данным, на спокойных участках линии боевого соприкосновения украинские отряды укомплектованы примерно на 70%, а в районах продвижения российских войск — только на 40%.