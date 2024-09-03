* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 3 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. На Украине раскрыли агентурную сеть под руководством бывшего народного депутата, которая якобы готовила взрывы и убийство журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 3 сентября в Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины.

Dmitry Neymyrok

Отмечалось, что куратором преступной группы выступал экс-нардеп от Партии регионов. В числе участников также были исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, отвечавший за внешнее наблюдение. Их всех задержали и обвинили якобы в связях с ФСБ России.

По версии СБУ, сеть вела разведывательную и диверсионную работу. В планах участников были подрывы на железной дороге для нарушения логистики Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Члены группы также пытались выяснить информацию о местах проживания и посещения некоторых лиц для дальнейшей ликвидации. Отдельно подчёркивалось, что велась подготовка заказного убийства журналиста Гордона.

У задержанных обнаружили средства связи и электронные устройства. Их обвинили в государственной измене, диверсии и террористическом акте. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщало ИА Регнум, Гордон в прямом эфире украинского телеканала призывал к нападению на Россию с использованием ядерного оружия. Также он на своём канале в YouTube разместил видео, в котором публично призвал к уничтожению граждан России. Кроме того, журналист распространил заведомо фейковую информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных жителей, которые якобы совершили ВС РФ. В июне в российский суд было передано дело Гордона о дискредитации российской армии.

1 июля обвинение в России потребовало заочно приговорить украинского журналиста к 14 годам колонии за призывы к терроризму.