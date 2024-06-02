* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; признан в РФ иноагентом

Москва, 2 июня, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Следственный комитет завершил расследование и передал в суд уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Его обвиняют в призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооружённых силах России.

YouTube/"В гостях у Гордона» Дмитрий Гордон

«Для передачи в суд направлено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона», ― говорится в сообщении следованного ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что Гордон неоднократно распространял публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывал такую деятельность, распространял фейки о российской армии, а также публично призывал к развязыванию агрессивной войны.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело в отношении Гордона возбудили в марте 2022 года.

Уточняется, что в действиях Гордона, который активно выступал в украинских СМИ и публиковал свои высказывания в интернете, усмотрели признаки преступлений по четырём статьям УК РФ.

В Следственном комитете обратили внимание на то, что Гордон в прямом эфире телевидения призывал к вооружённому нападению на Россию и к войне с применением ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению россиян по признакам национальности, языка и происхождения. Он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооружёнными силами РФ.

В июле 2022 года МВД России объявило украинского журналиста в розыск. Постановлением Басманного суда от 22 июля ему избрали заочно меру пресечения в виде заключения под стражу.