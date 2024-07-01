* иноагент, включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 1 июля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Прокурор требует суд заочно приговорить украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесённое в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) к 14 годам колонии за призывы к терроризму.

Николай Петров/БелТА/ТАСС Дмитрий Гордон (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесённое в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности)

Заочный процесс над журналистом проходит во 2-м Западном окружном военном суде.

«Прошу суд назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным», — заявила прокурор в ходе выступления.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналисты Екатерина Гордеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Андрей Караулов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) были привлечены к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.

Пресненский суд Москвы 8 апреля оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его публикациях.