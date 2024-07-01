Прокурор запросил 14 лет колонии для Гордона* за призывы к терроризму
Прокурор запросил 14 лет колонии для журналиста Гордона за призывы к терроризму
Москва, 1 июля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Прокурор требует суд заочно приговорить украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесённое в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности) к 14 годам колонии за призывы к терроризму.
Заочный процесс над журналистом проходит во 2-м Западном окружном военном суде.
«Прошу суд назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима. Наказание прошу считать заочным», — заявила прокурор в ходе выступления.
Как передавало ИА Регнум, ранее журналисты Екатерина Гордеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Андрей Караулов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) были привлечены к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.
Пресненский суд Москвы 8 апреля оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его публикациях.