Москва, 3 сентября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 47 жилых комплексов, заявил 30 сентября мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Иелеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

«В строительстве и проектировании — ещё 74 новостройки. Всего в округе новые квартиры получили почти 30 тыс. горожан», — написал он.

Собянин уточнил, что вместе с жилыми домами возводят детские сады и школы. В районах Выхино-Жулебино, Люблино и Текстильщики появятся детсады, а в Марьине и Южнопортовом строят образовательные комплексы.

Кроме того, предусмотрено создание медицинских учреждений. В Люблине построят поликлинику, а в Южнопортовом — подстанцию скорой помощи. Также возведут четырёхэтажный культурно-спортивный центр «Печатники». Проект по нему согласовали.