Москва, 3 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Модель и дизайнер Надежда Кухальская обвинила бывшего супруга, политтехнолога Романа Газенко в краже личных вещей и украшений из её квартиры в Москве. Как рассказал источник ИА Регнум, 28-летняя женщина обратилась в московскую полицию с соответствующим заявлением.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Кухальской, ночью 1 сентября она вернулась из поездки и обнаружила, что в её квартире на Нижегородской улице повреждён дверной замок. Из дома пропали ноутбук, серьги. Женщина подозревает, что забрать ценности мог её бывший супруг Роман Газенко.

Полиция начала проверку.

Надежда Кухальская работала моделью и принимала участие в модных показах в Милане, Дубае и Москве. Также снималась для журналов Harper’s Bazaar, Numero, Cosmopoliten, VOGUE. Кроме того, женщина пробовала себя в качестве журналиста и опубликовала несколько статей о моде и искусстве.

Роман Газенко известен как журналист, публицист, а в последнее время — политтехнолог. Не так давно он вместе со своим работодателем, учредителем ИА REX Модестом Колеровым стал героем крупного скандала. В мае в Сеть попало видео, на котором запечатлено, как Колеров и Газенко «принимают заказы» на публикации черного пиара в подконтрольных им ресурсах. Цена очернения конкурентов варьировалась от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

У 61-летнего Газенко и 28-летней Кухальской, несмотря на разницу в возрасте, есть общий ребенок.

«У неё с ним часто возникают конфликты по поводу встреч с общим ребёнком», — добавил источник ИА Регнум.