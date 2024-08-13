Вашингтон, 14 августа, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Власти США, блокирующие возникающие попытки и действия по поводу прекращения огня в секторе Газа, «взяли в заложники» Совет Безопасности ООН. Такое мнение высказал первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза 13 августа.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

Российский дипломат считает, что СБ ООН стал больше напоминать пассивного и бессильного наблюдателя, слабо выражая озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке.

«Из-за потворствования Израилю со стороны американских коллег Совет не смог выработать внятную реакцию на эскалацию кризиса. Он способен лишь констатировать ещё больше деградацию ситуации. Скажу больше, 14 членов Совбеза, по сути, оказались заложниками у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня», — заявил Полянский.

По его мнению, принятая ранее Совбезом резолюция с поэтапным прекращением огня в анклаве не выдерживает критики — «ни одна из этих фаз не материализовалась», и все они выглядят «абсолютно сюрреалистично».

Как сообщало ИА Регнум, с призывом возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа обратились 8 августа к Израилю и палестинскому движению ХАМАС лидеры Египта, Катара и США.

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых опасных последствий для всего региона. При этом глава Госдепа подчеркнул, что готовность США защищать Израиль и обеспечивать его безопасность остаётся «незыблемой».