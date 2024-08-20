Нью-Йорк, США, 20 августа, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Визит членов Совета Безопасности ООН в сектор Газа по-прежнему остаётся на повестке дня, но организовать его практически пока не получается. Об этом 20 августа заявил российским журналистам первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Palestinian News & Information Agency (Wafa)

Как указал российский дипломат, чтобы Совбез куда-то поехал, должна быть единая позиция его членов и согласие по модальности поездки, а до этого пока не дошло. Кроме того, Израиль и Палестинская национальная администрация должны дать гарантии безопасности, а с этим тоже есть проблемы.

«Пока этот визит не сброшен со счетов, он остаётся на повестке дня, но практически пока реализовать его не получается», — отметил Полянский.

Дипломат добавил, что в подобном визите заинтересовано «подавляющее число членов Совета Безопасности и вообще членов ООН».

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское радикальное движение ХАМАС отказалось от предложения о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем из-за новых условий израильской стороны. Как пояснил представитель ХАМАС, новые условия прекращения огня в секторе Газа подходят только Израилю и не имеют отношения к достигнутым договорённостям 2 июля с палестинским движением ХАМАС.

17 августа представитель палестинского движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил, что ХАМАС не видит продвижения в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. По его словам, оптимистичный настрой американской стороны по поводу перспектив достичь соглашения является лишь показательным с целью не допустить расширения конфликта.

Лидеры Египта и Катара Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани 9 августа вместе с президентом США Джозефом Байденом призвали Израиль и ХАМАС 15 августа возобновить переговоры о прекращении огня на территории сектора Газа.