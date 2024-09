Лондон, 3 сентября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Британская рок-группа Placebo отменила выступление на ежегодном международном музыкальном фестивале Park Live в Алма-Ате (Казахстан) 8 сентября и запланированный концерт в столице Грузии. Об отмене концертов музыкальный коллектив объявил 2 сентября на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Arek Olek Концерт группы Placebo

«С большим сожалением вынуждены сообщить, что не сможем выступить на фестивале Park Live в Алма-Ате в Казахстане 8 сентября… Несмотря на усилия наших промоутеров в Грузии, отмена выступления в Казахстане сделала невозможным и выступление в Тбилиси 12 сентября», — говорится в сообщении.

В рок-группе отметили, что это решение не связано с профессионализмом организаторов мероприятий, а вызвано «косвенными причинами». Основатели Placebo Брайан Молко и Стефан Олсдал принесли извинения за позднюю отмену концертов и выразили надежду на выступления в обеих странах в будущем.

Международный музыкальный фестиваль Park Live в период с 2013 по 2019 годы ежегодно проводился в Москве. В 2024 году местом проведения фестиваля стал Казахстан. В разное время на Park Live выступали такие группы, как Red Hot Chili Peppers, The Prodigy, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, System Of A Down и другие.

Как передавало ИА Регнум, в августе британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении спустя 15 лет после распада. Основатели музыкального коллектива братья Лиам и Ноэл Галлахеры запланировали на 2025 год 17 концертов в Великобритании и Ирландии. 31 августа коллектив сообщил, что все билеты на запланированные выступления Oasis были распроданы за 10 часов после начала продаж.