Лондон, 1 сентября, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Все билеты на 17 концертов рок-группы Oasis в Великобритании и Ирландии, которые запланированы на 2025 год, распроданы за 10 часов после начала продаж. Об этом говорится в заявлении музыкантов, которые объединились через 15 лет после распада.

Ноэл Галлахер

«Билеты на живые выступления Oasis в 2025 году распроданы», — написал коллектив в соцсети X.

Официальная перепродажа билетов будет осуществляться только на платформах Ticketmaster и Twickets по номинальной стоимости, предупредили музыканты. Цена билетов на концерты составляет от 100 до 650 долларов.

Как сообщало ИА Регнум, основатель группы Ноэл Галлахер осенью 2022 года намекнул поклонникам, что вскоре может выпустить новый альбом. При этом СМИ писали, что Галлахер уже несколько лет обещает фанатам записать новую пластинку со своей группой High Flying Birds.

О возобновлении выступлений группы было объявлено несколько дней назад. Брит-поп-группа Oasis была основана в 1991 году в Манчестере и просуществовала 18 лет.

Американец Айзек Фримен III, известный как Fatman Scoop, упал в обморок во время своего выступления в городе Хамден (штат Коннектикут) в США 30 августа. Не приходя в сознание, он скончался в больнице утром 31 августа.