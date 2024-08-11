Монреаль, Канада, 11 августа, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл итальянца Янника Синнера, являющегося первой ракеткой мира, в матче четвертьфинала теннисного турнира категории «Мастерс» в Монреале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спортсмен из России переиграл представителя Италии в трёх сетах со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Соперники провели на корте 2 часа 14 минут. За это время Рублёв четырежды подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать три из семи брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время десять раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два из 12 брейк-пойнтов.

В матче полуфинала на турнире в Монреале российский теннисист встретится с победителем противостояния между итальянцем Маттео Арнальди и представителем Японии Кеем Нисикори.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля Рублёв уступил представителю Аргентины Франсиско Комесанье в матче первого раунда Уимблдона. Аргентинец одержал верх над россиянином в четырёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5).

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев 15 июня сообщил, что российские теннисисты Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут принимать участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.