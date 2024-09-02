Ходейда, Йемен, 3 сентября, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Нефтяной танкер Blue Lagoon I под флагом Панамы подвергся нападению в Красном море у берегов Йемена. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило агентство Reuters.

ИА Регнум Хуситы в Красном море

По информации источника, ответственность за обстрел взяли на себя йеменские хуситы, использовавшие для атаки ракеты и беспилотные летательные аппараты.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), инцидент произошёл в 70 морских милях (около 130 километров) к северо-западу от прибрежного населённого пункта Эс-Салифа в провинции Ходейда.

Утверждается, что капитан сообщил о попадании двух неизвестных снарядов, ещё один взрыв зафиксирован в непосредственной близости от судна. О пострадавших и каких-либо серьёзных повреждениях не сообщалось.

Кроме того, в понедельник обстрелу также подвергся нефтяной танкер Amjad под флагом Саудовской Аравии.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы успешно атаковали танкер Sounion в Красном море и сухогруз Sw North Wind I в Аденском заливе. Согласно заявлению, при атаках использовались беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты.

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атакуют связанные с Израилем и его союзниками суда с начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, требуя прекращения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В начале июля лидер движения Абдель Малек аль-Хуси заявил, что хуситы с ноября 2023 года атаковали в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях.