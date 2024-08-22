Сана, 22 августа, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Атаки на два судна в Красном море и в Аденском заливе успешно осуществили йеменские хуситы из правящего на севере страны движения «Ансар Аллах». Об этом 22 августа сообщил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Иван Шилов ИА Регнум

«Йеменские вооруженные силы выполнили две операции в Красном море и Аденском заливе. В ходе первой операции атаковано судно Sounion, принадлежащее связанной с Израилем компании, за нарушение запрета на заход в порты оккупированной Палестины. По судну нанесен прямой точный удар в Красном море, оно может затонуть», — уточнил Яхья Сариа.

В ходе второй операции, согласно заявлению представителя хуситов, было поражено судно Sw North Wind I в Аденском заливе. По данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, танкер Sounion ходит под флагом Греции, а сухогруз Sw North Wind I — под флагом Панамы.

При атаках по судам, как утверждают хуситы, использовались беспилотники, крылатые и баллистические ракеты и другие виды вооружений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), одно из морских судов подверглось нападению у берегов йеменского Адена. Капитан судна сообщил о двух взрывах в непосредственной близости от корабля. В результате инцидента, квалифицированного как нападение, экипаж не пострадал, судно направляется в сторону следующего порта назначения.

До этого агентство Reuters со ссылкой на заявление UKMTO сообщило о нападении на нефтяной танкер Sounion под флагом Греции в 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. Сообщалось, что попадание нескольких неопознанных снарядов привело к потере мощности двигателя и способности маневрировать.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда, требуя прекращения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В начале июля лидер движения Абдель Малек аль-Хуси заявил, что хуситы с ноября 2023 года атаковали в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях.