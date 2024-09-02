Измир, Турция, 3 сентября, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Американские военнослужащие, прибывшие в Турцию на многоцелевом десантном корабле ВМС США USS Wasp, подверглись нападению в городе Измире. Информацию о происшествии 2 сентября подтвердили в посольстве Соединённых Штатов в Турции.

Иван Шилов ИА Регнум Митинг в поддержку Палестины в Европе

«Мы подтверждаем, что военнослужащие США, дислоцированные на борту USS Wasp, подверглись нападению сегодня в Измире», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в социальной сети X.

Отмечается, что в настоящее время американские военные находятся в безопасности. Также дипломаты поблагодарили турецкие власти за быстрое реагирование и инициированное расследование инцидента.

До этого турецкое издание Aydınlık сообщило, что полиция задержала по меньшей мере 13 активистов Ассоциации турецкой молодёжи (TGB), подозреваемых в нападении на американского военнослужащего в порту Измира. В организации подчеркнули, что произошедшее является знаком протеста из-за поддержки Вашингтоном Израиля в конфликте с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа военная авиабаза США, расположенная около газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась ракетной атаке. В конце июля эта же военная база была атакована несколько раз. Утверждалось, что ракетный обстрел вели шиитские вооружённые формирования. Американские военные базы в Ираке и Сирии регулярно подвергаются обстрелам и атакам после эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года и начала военной операции Израиля в секторе Газа.