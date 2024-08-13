Дейр-эз-Зор, Сирия, 14 августа, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Расположенная в Сирии военная авиабаза США подверглась атаке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Военная база США

Инцидент произошёл около газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Выпущенные снаряды не попали по базе.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля эта же база США была несколько раз атакована. Утверждалось, что ракетный обстрел вели шиитские вооружённые формирования.

По авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в провинции Анбар на западе Ирака, 25 июля выпустили несколько ракет, две из которых поразили периметр. О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Американские военные базы в Ираке и Сирии регулярно подвергаются обстрелам и атакам после эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года и начала военной операции Израиля в секторе Газа.