Дейр-эз-Зор, Сирия, 28 июля, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Военная база Соединённых Штатов Америки, расположенная возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу. Об этом 27 июля сообщила радиостанция Sham FM.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Взрывы были слышны в окрестностях месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены американские оккупационные силы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радиостанции.

По информации источника, этот ракетный обстрел стал третьей атакой на американские военные базы за последние 48 часов. Утверждается, что обстрелы совершили шиитские вооружённые формирования.

Эта же американская военная база стала целью обстрела в ночь на 27 июля. На территории объекта упали три ракеты, ещё две — в окрестностях базы.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в провинции Анбар на западе Ирака, было выпущено несколько ракет, две из которых поразили периметр. О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Американские военные базы в Ираке и Сирии регулярно подвергаются обстрелам и атакам после эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года и начала военной операции Израиля в секторе Газа.