Вашингтон, 2 сентября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Ассоциация тенниса США (USTA) признала, что на матче третьего круга US Open между россиянкой Анной Калинской и представительницей Бразилии Беатрис Хаддад‑Майей судья допустила ошибку в пользу последней. Об этом 2 сентября сообщил портал Nine.com. au.

Global Look Press/IMAGO/Juergen Hasenkopf Анна Калинская

В первом сете российская спортсменка вела 2:0. При счёте 40:40 в гейме на подаче соперницы очко присудили бразильянке, хотя мяч дважды коснулся корта после удара Калинской.

Россиянка запросила видеоповтор, но судья после просмотра эпизода на экране оставила своё решение в силе.

«После завершения проверки в трансляции был показан дополнительный ракурс. Председатель не видел эту запись перед вынесением решения», — цитировались слова представителя USTA Брендона Макинтайра в материале.

Ответственные за видеоповторы не предоставили судье на вышке все доступные ракурсы, из‑за чего она не смогла принять правильное решение, подчеркнул он.

В результате Калинская проиграла матч в двух сетах — 3:6, 1:6. Признание USTA не повлияет на результат.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября российский теннисист Андрей Рублёв во время матча за выход в четвертьфинал US Open разбил себе ладонь ударами по струнам ракетки. В первом сете он ударил в сетку при счёте 40:40 в пятом гейме (3:1 в пользу его соперника из Болгарии Григора Димитрова). После этой ошибки спортсмен несколько раз ударил себя по колену, затем начал бить ладонью по струнам ракетки. В результате он взял медицинскую паузу, после чего игра продолжилась. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6 в пользу болгара.