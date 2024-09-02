Киев, 2 сентября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. В городе Красноармейске (украинское название — Покровск) на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР возводят оборонительные укрепления, готовясь к уличным боям. Об этом 2 сентября заявил глава военной администрации города Сергей Добряк.

Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk

«У нас несколько линий обороны уже построено», — цитирует его агентство «РБК-Украина».

По словам Добряка, работа по строительству укреплений продолжается.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа источник в силовых структурах сообщил, что оборона Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Красноармейском прорвана, сопротивление практически не оказывается. Отмечалось, что большинство населённых пунктов на этом направлении не было готово к обороне.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для украинской армии сложилась непростая обстановка на четырёх участках фронта — покровском, краматорском, торецком и купянском.

Подконтрольные киевскому режиму власти Красноармейска 15 августа призвали жителей города эвакуироваться, признав, что армия России подошла почти вплотную к населённому пункту.