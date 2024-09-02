Полиция Эстонии помешала установить памятник солдату СС
ERR: полиция Эстонии пресекла установку памятника солдату СС в Лихуле
Таллин, 2 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В Эстонии пытались установить памятник солдату СС, однако департамент полиции и погранохраны помешали этому, о чем сообщила телерадиовещательная компания ERR.
Инцидент произошёл 31 августа. Как рассказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт, полицейские забрали монумент, который очень похож на памятник, установленный на кладбище в Лихуле в 2004 году. Специалисты оценят значение изображенной на нём символики.
«Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещённые символы нельзя выставлять публично. <…> Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии», ― отметил Кютт.
В полиции напомнили, что 20 лет назад монумент вызывал в обществе конфликты и разногласия, и есть основания полагать, что сейчас это может привести к расколу общественности и нарушениям правопорядка.
Известно, что памятник из Таллинна в Лихулу перевозили в фургоне. Полиция задержала машину на шоссе. Монумент увезли с помощью спасательной службы.
Как сообщало ИА Регнум, монумент с изображением человека в нацисткой форме был впервые установлен летом 2002 года в портовом эстонской городе Пярну. Надпись на памятнике гласила: «Эстонским мужчинам, боровшимся с большевизмом в 1940–1945 годах за восстановление независимости Эстонии».
Вскоре после установки разразился скандал, и памятник перенесли в город Лихула, где разметили на кладбище. Но и там вскоре начались протесты. Когда общественная реакция переросла в открытые столкновения между противниками увековечивания памяти пособникам нацистам и полицией, монумент в сентябре 2004 года демонтировали и перенесли в волость Раэ, где он до сих пор находится в Музее борьбы за свободу.
Летом 2019 года представители Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) предприняли попытки восстановить демонтированный в 2004 году памятник легионерам СС.