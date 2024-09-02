Таллин, 2 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В Эстонии пытались установить памятник солдату СС, однако департамент полиции и погранохраны помешали этому, о чем сообщила телерадиовещательная компания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 31 августа. Как рассказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт, полицейские забрали монумент, который очень похож на памятник, установленный на кладбище в Лихуле в 2004 году. Специалисты оценят значение изображенной на нём символики.

«Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещённые символы нельзя выставлять публично. <…> Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии», ― отметил Кютт.

В полиции напомнили, что 20 лет назад монумент вызывал в обществе конфликты и разногласия, и есть основания полагать, что сейчас это может привести к расколу общественности и нарушениям правопорядка.

Известно, что памятник из Таллинна в Лихулу перевозили в фургоне. Полиция задержала машину на шоссе. Монумент увезли с помощью спасательной службы.

Как сообщало ИА Регнум, монумент с изображением человека в нацисткой форме был впервые установлен летом 2002 года в портовом эстонской городе Пярну. Надпись на памятнике гласила: «Эстонским мужчинам, боровшимся с большевизмом в 1940–1945 годах за восстановление независимости Эстонии».

Вскоре после установки разразился скандал, и памятник перенесли в город Лихула, где разметили на кладбище. Но и там вскоре начались протесты. Когда общественная реакция переросла в открытые столкновения между противниками увековечивания памяти пособникам нацистам и полицией, монумент в сентябре 2004 года демонтировали и перенесли в волость Раэ, где он до сих пор находится в Музее борьбы за свободу.

Летом 2019 года представители Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) предприняли попытки восстановить демонтированный в 2004 году памятник легионерам СС.