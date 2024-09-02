Москва, 2 сентября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин расширил список лиц, которые могут получить выплаты за гибель командированных в новые регионы РФ. Соответствующий указ опубликован 2 сентября на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Согласно документу, такая поддержка распространяется и на работников индивидуальных предпринимателей (ИП).

Глава государства внёс изменения в указ от 29 декабря 2022 года «О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, и членам их семей».

Новая норма вступает в силу 2 сентября и распространяется все случаи, возникшие с 30 сентября 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря 2022 года Путин подписал указ о выплатах командированным для выполнения задач в новых регионах РФ и членам их семей. В случае гибели сотрудника 5 млн рублей выплачиваются в равных долях жене погибшего, его детям, в том числе совершеннолетним, и родителям. Кроме того, 3 млн рублей выплачиваются, если работник получит ранение, травму или контузию.