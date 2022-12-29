Москва, 29 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах командированным для выполнения задач в новых регионах РФ и членам их семей. Документ 29 декабря был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Указе предусмотрена выплата в размере 5 млн рублей в случае гибели командированного. Деньги будут выплачивать в равных долях жене погибшего, его детям, в том числе совершеннолетним, и родителям.

Кроме того, предусмотрена выплата в размере 3 млн рублей, если командированный получит ранение, травму или контузию.

«Получение единовременных выплат, установленных настоящим указом, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации…», — говорится в документе.