Киев, 2 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Нацбанк Украины (НБУ) намерен заменить копейки на «шаги». Об этом заявил глава учреждения Андрей Пышный.

РИА Новости/Александр Демьянчук

По словам Пышного, проведение данной реформы продиктовано необходимостью «восстановить справедливость». Смену названия в Киеве считают усилием по «дерусификации» и «деколонизации» Украины.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами», — говорится в пресс-релизе НБУ.

Монета под названием «шаг» упоминается в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки и других литераторов. Авторы реформы считают, что переименование самой мелкой денежной единицы вернет украинской валюте её «собственную идентичность».

При этом старые копейки пока не будут выведены из оборота.

«Монеты «копейка» и «шаг» будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет обменивать копейки на шаги», — объяснил Пышный.

Как передавало ИА Регнум, судьба гривны, которую как раз и составляют 100 копеек/шагов, в свою очередь оставляет желать лучшего. Украинцы всё активнее переводят сбережения в иностранную валюту или забирают деньги с банковских счетов, что вызывает обесценивание гривны. Агентство Fitch меж тем понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ограниченный дефолт».