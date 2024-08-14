Нью-Йорк, США, 14 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ограниченный дефолт» (RD). Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте агентства.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ранее рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте находился на уровне С («неизбежный дефолт»). Агентство также решило сохранить долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне CCC− («возможный дефолт»), а краткосрочные РДЭ и в иностранной, и в национальной валютах — на отметке C.

Вместе с этим рейтинговое агентство приняло решение оставить прежний страновой потолок на отметке B− («существенно недостаточный уровень кредитоспособности»).

Как передавало ИА Регнум, 3 августа международное агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Киев будет вынужден просить Запад об увеличении финансовой поддержки после понижения кредитного рейтинга Украины. Политик отметил, что понижение рейтинга может стать одним из поводов прекратить финансовую помощь киевскому режиму и начать переговоры с Москвой.

В свою очередь депутат Европарламента Тьерри Мариани отметил, что после понижения кредитного рейтинга Украины Евросоюзу грозят катастрофические издержки.